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Datafolha: Flávio volta a liderar em SP, empata com Lula em MG e mantém vantagem no RJ

Escrito por Mateus Fagundes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, voltou a liderar em primeiro turno a corrida no Estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do País. Os dados são da pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 3. Em Minas Gerais, agora ele aparece numericamente empatado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). E no Rio, o senador manteve sua vantagem.

Considerando os votos válidos, Flávio passou de 41% no levantamento do dia 1.º para 45% no primeiro turno em São Paulo, enquanto Lula oscilou de 40% para 39%. Nos votos totais, o senador foi de 39% para 42% e Lula, de 38% para 36%. Em segundo turno, Flávio saiu de 48% para 50% e Lula, de 45% para 41%.

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No segundo maior colégio eleitoral do Brasil, Minas Gerais, Lula passou de 42% para 41% dos votos totais, empatado numericamente com Flávio. Em votos válidos, ambos têm 44% no primeiro turno.

No segundo turno em Minas, Flávio passou de 44% para 47% dos votos totais, enquanto Lula foi de 48% para 45%.

Por fim, no terceiro maior colégio, Rio de Janeiro, Flávio passou de 45% dos votos totais para 46% no primeiro turno e Lula permaneceu com 38%. Em votos válidos, Flávio mantém 48% e Lula, 40%. No segundo turno, Flávio seguiu com 51% dos votos totais e Lula foi de 42% para 41%.

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O Datafolha ouviu 4.006 pessoas de 16 anos ou mais neste sábado, dois dias após o cancelamento do debate presidencial na TV Globo. O nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01708/2026.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/DATAFOLHA/ESTADOS
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