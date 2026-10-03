Datafolha: entre católicos, Lula vai de 50% a 51% e Flávio passa de 32% para 34%

As intenções de voto no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre eleitores católicos passou de 50% para 51%, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 3, véspera do primeiro turno. O apoio dessa fatia do eleitorado ao senador Flávio Bolsonaro (PL) foi de 32% para 34%. A margem de erro para esse recorte é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos.

Já entre os eleitores evangélicos, as intenções de voto em Flávio subiram de 52% para 55%, enquanto o apoio a Lula oscilou de 26% a 25%. Neste recorte, a margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos.

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O fato novo ocorrido nos últimos dias - que já havia sido captado pelo levantamento anterior do Datafolha, divulgado em 1º de outubro - foi a disseminação de conteúdos que associam o presidenciável Flávio Bolsonaro à intenção de retirada do título de Padroeira de Nossa Senhora Aparecida. As fake news foram seguidas por decisões judiciais de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e por disputas de narrativas entre Lula e Flávio.

O Datafolha ouviu 4.006 pessoas de 16 anos ou mais neste sábado. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-01708/2026.