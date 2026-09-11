Datafolha: Em votos válidos no Rio, Paes soma 49% no 1º turno; Ruas tem 28% e Garotinho, 11%

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Escrito por Gabriel Hirabahasi e Mateus Fagundes (via Agência Estado)

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 11, mostra que o ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) lidera as intenções de voto, mas vendo o deputado estadual Douglas Ruas (PL) se aproximando nas últimas semanas.

Paes tem 43% das intenções de voto no primeiro turno. No último levantamento, divulgado em 21 de agosto, o ex-prefeito do Rio tinha 41%. Ruas, por sua vez, tem 25% das intenções de voto. Ele tinha 19% em agosto.

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Se considerados apenas os votos válidos, Paes estaria próximo de vencer no primeiro turno. O ex-prefeito do Rio tem 49% dos votos válidos, contra 28% de Douglas Ruas. Para um candidato ser eleito no primeiro turno, ele precisa ter 50% mais um dentre todos os votos válidos. Esse cálculo desconsidera, por exemplo, os ausentes e os votos em branco ou nulo.

Na pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 11, o porcentual dos demais candidatos é:

- Eduardo Paes (PSD): 43% dos votos totais e 49% dos válidos

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- Douglas Ruas (PL): 25% dos votos totais e 28% dos válidos

- Anthony Garotinho (Republicanos): 10% dos votos totais e 11% dos válidos

- Coronel Busnello (Missão): 2% dos votos totais e 3% dos válidos

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- William Siri (PSOL): 2% dos votos totais e 3% dos válidos

- André Marinho (Novo): 2% dos votos totais e 2% dos válidos

- Cyro Garcia (PSTU): 1% dos votos totais e 2% dos válidos

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- Juliete (UP): 1% dos votos totais e 2% dos válidos

- Luan Monteiro (PCO): 1% dos votos totais e 1% dos válidos

- Indecisos: 3%;

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- Branco/nulo/não vai votar: 9%.

Em um único cenário de segundo turno, Paes tem 54% dos votos totais e Ruas, 34%. Votos brancos, nulos e nenhum eram 10%. Indecisos somam 2%.

O Datafolha ouviu 1.204 eleitores no Estado do Rio de Janeiro de 8 a 10 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número RJ- 09217/2026. O levantamento foi contratado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo.