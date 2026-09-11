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Datafolha: Em MG Cleitinho tem 37% em votos no 1º turno, Patrus soma 13% e Kalil pontua 11%

Escrito por Gabriel Hirabahasi e Mateus Fagundes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 11, mostra que o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera a disputa pelo governo de Minas Gerais, ampliando a distância para os demais candidatos.

Cleitinho tem 37% das intenções de voto. Para efeito de comparação, ele tinha 32% no último levantamento, publicado em 21 de agosto. O segundo colocado é o deputado federal Patrus Ananias (PT), com 13% (ele tinha 12%). O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) é o terceiro, com 11% (ele também tinha 12% em agosto).

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Na pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 11, o porcentual dos demais candidatos é:

- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 37%;

- Patrus Ananias (PT): 13%;

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- Alexandre Kalil (PDT): 11%;

- Mateus Simões (PSD): 4%;

- Flávio Roscoe (PL): 4%;

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- Gabriel Azevedo (MDB): 4%;

- Professor Túlio Lopes (PCB): 3%;

- Rafael Duda (PSTU): 1%;

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- Ben Mendes (Missão): 1%;

- Henrique Áreas (PCO): 1%;

- Indira Xavier (UP): 0%;

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- Em branco/nulo/nenhum: 11%;

- Indecisos: 10%.

No segundo turno, Cleitinho lidera tanto contra Patrus Ananias quanto contra Alexandre Kalil. Contra o petista, Cleitinho tem 59% das intenções de voto, contra 24% do deputado. Contra Kalil, Cleitinho tem 54% das intenções de voto, contra 29% do ex-prefeito.

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O Datafolha ouviu 1.204 eleitores no Estado de Minas Gerais de 8 a 10 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número MG-01611/2026. O levantamento foi contratado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo.

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ELEIÇÕES 2026/MG/PESQUISA/DATAFOLHA
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