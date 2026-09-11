Datafolha: Em empate técnico no PE, Raquel tem 47% dos votos no 1º turno e João Campos, 42%

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 11, mostra que a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), lidera a disputa pelo governo do Estado contra o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB). Os dois, porém, estão empatados tecnicamente na margem de erro, que é de três pontos porcentuais.

Raquel Lyra tem 47% das intenções de voto, mesmo porcentual registrado em agosto. João Campos passou de 40% no mês passado para 42% neste mês.

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Na pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 11, o porcentual dos demais candidatos é:

- Raquel Lyra (PSD): 47%;

- João Campos (PSB): 42%;

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- Ivan Moraes (PSOL): 1%;

- Professora Camila (UP): 1%;

- Renan Hallais (Missão): 1%;

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- Guilherme Fonseca (PSTU): 0%;

- Victor Assis (PCO): 0%;

- Professor Jeremias do Banco (Democrata): 0%;

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- Branco/nulo/nenhum: 6%;

- Indecisos: 2%.

Considerando apenas os votos válidos, Raquel Lyra figura com chances de vencer já no primeiro turno, principalmente pelo fato de que os demais candidatos não têm porcentuais relevantes de votação. Raquel tem 51% dos votos válidos. João, 46%.

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Para um candidato ser eleito no primeiro turno, ele precisa ter 50% mais um dentre todos os votos válidos. Esse cálculo desconsidera, por exemplo, os ausentes e os votos em branco ou nulo.

Ainda assim, o Datafolha simulou o segundo turno no Estado. Raquel Lyra teria 51% dos votos no momento, contra 44% de João Campos. Outros 4% dizem que votarão em branco, nulo ou em nenhum dos dois e 1% se diz indeciso.

O Datafolha ouviu 1.204 eleitores no Estado de Pernambuco de 8 a 10 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PE-04411/2026. O levantamento foi contratado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo.