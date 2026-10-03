Datafolha: Eduardo Paes tem 49% dos votos válidos no RJ; Douglas Ruas tem 40%

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 3, véspera do primeiro turno das eleições, mostra o ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) na liderança da disputa pelo governo do Rio de Janeiro, com 49% dos votos válidos. O deputado estadual Douglas Ruas (PL) aparece em segundo lugar, com 40%. O cenário foi feito sem Anthony Garotinho (Republicanos).

A diferença entre Paes e Ruas é de 9 pontos porcentuais. Na rodada anterior do Datafolha, divulgada na quinta-feira, 1.º, Paes tinha 48% dos votos válidos no cenário sem Garotinho, contra 38% de Ruas.

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Na sequência, William Siri (PSOL) aparece com 4% dos votos válidos. Coronel Busnello (Missão) e André Marinho (Novo) têm 2% cada, enquanto Cyro Garcia (PSTU), Juliete (UP) e Luan Monteiro (PCO) registram 1% cada.

- Eduardo Paes (PSD): 49% (eram 48%)

- Douglas Ruas (PL): 40% (eram 38%)

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- William Siri (PSOL): 4% (eram 4%)

- Coronel Busnello (Missão): 2% (eram 2%)

- André Marinho (Novo): 2% (era 1%)

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- Juliete (UP): 1% (eram 3%)

- Cyro Garcia (PSTU): 1% (eram 2%)

- Luan Monteiro (PCO): 1% (era 1%)

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Nos votos válidos, são desconsiderados os votos em branco e nulos e os eleitores indecisos. É esse o critério utilizado pela Justiça Eleitoral para calcular o resultado da eleição.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revogou nesta sexta-feira, 2, a liminar que permitia Garotinho manter sua candidatura ao governo do Rio. Com a decisão, os votos dados ao ex-governador neste domingo serão registrados como anulados sub judice enquanto prevalecer o indeferimento de sua candidatura e não serão contabilizados como votos válidos.

Segundo turno

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O Datafolha também simulou uma eventual disputa de segundo turno entre Eduardo Paes e Douglas Ruas. Paes aparece com 50% das intenções de voto, contra 41% do candidato do PL.

Na rodada anterior, Paes tinha 52%, contra 38% de Ruas. Os votos em branco, nulos ou em nenhum dos candidatos somam 6%, ante 7% no levantamento anterior.

Disputa pelo Senado

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A mesma pesquisa também ouviu os eleitores sobre suas intenções de voto para as duas vagas do Rio de Janeiro no Senado Federal, considerando os votos válidos. Benedita da Silva (PT) aparece com 26%, seguida por Carlos Portinho (PL), com 19%, e Carlos Jordy (PL), com 18%.

- Benedita da Silva (PT): 26% (eram 19%)

- Carlos Portinho (PL): 19% (eram 13%)

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- Carlos Jordy (PL): 18% (eram 13%)

- Pedro Paulo (PSD): 13% (eram 8%)

- Monica Benicio (PSOL): 9% (eram 7%)

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- Marcelo Crivella (Republicanos): 6% (eram 5%)

- Waguinho (Republicanos): 3% (eram 2%)

- Marcos Dias (Pode): 2% (eram 2%)

- Helio Secco (Missão): 1% (era 1%)

- Paula Falcão (PSTU): 1% (era 1%)

- Luciano Mattos (PRTB): 1% (era 1%)

- Michelly Xavier (UP): 1% (era 1%)

- Luiz Eugenio (PCO): 0% (era 1%)

O Datafolha ouviu 2.002 eleitores do Estado do Rio de Janeiro entre os dias 2 e 3 de outubro. A pesquisa foi realizada de maneira presencial, por meio de abordagem em pontos de fluxo populacional. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número RJ-01334/2026.