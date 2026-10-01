Datafolha: Eduardo Paes lidera com 42% no RJ; Douglas Ruas tem 31%; Garotinho, 7%

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira,1º, mostra Eduardo Paes (PSD) à frente na disputa ao governo do Rio de Janeiro, com 42% das intenções de voto. Já o candidato Douglas Ruas (PL) aparece com 31%, enquanto Anthony Garotinho (Republicanos) tem 7%.

Eduardo Paes (PSD): 42%

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Douglas Ruas (PL): 31%

Garotinho (Republicanos): 7%

William Siri (PSOL): 3%

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Cyro Garcia (PSTU): 2%

Juliete (UP): 1%

André Marinho (Novo): 1%

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Coronel Busnello (Missão): 1%

Luan Monteiro (PCO): 1%

Indecisos: 4%

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Branco/nulo/nenhum: 8%

No último levantamento, de 24 de setembro, o ex-prefeito carioca tinha 43%; Ruas, 30%; e Garotinho, 8%.

O ex-governador Garotinho teve a candidatura barrada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), no início do mês, e o registro segue sob judice.

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Na sequência, aparecem William Siri (PSOL), com 3%, e Cyro Garcia (PSTU), com 2%. Juliete Pantoja (UP), André Marinho (Novo), João Jacques Busnello (Missão) e Luan Monteiro (PCO) têm 1% cada.

Considerando apenas os votos válidos, e sem a presença de Garotinho, Paes marca 42%, contra 34% de Douglas Ruas.

Segundo turno

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Eduardo Paes venceria Douglas Ruas em um eventual segundo turno. O ex-prefeito do Rio tem 52% das intenções de voto, contra 38% do candidato do PL. Brancos e nulos somam 7%, enquanto 2% estão indecisos.

Entre os eleitores de Anthony Garotinho no primeiro turno, há divisão: 43% afirmam que votariam em Paes, 41% em Ruas, 15% em branco ou nulo e 1% não opinou.

Disputa do Senado no Rio de Janeiro

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A mesma pesquisa também ouviu os eleitores a respeito de suas intenções de voto para o Senado Federal. Neste ano, os mineiros vão escolher dois senadores. Confira os números:

Benedita da Silva (PT): 19% (eram 19%)

Carlos Portinho (PL): 13% (eram 12%)

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Carlos Jordy (PL): 13% (eram 12%)

Pedro Paulo (PSD): 8% (eram 9%)

Monica Benicio (PSOL): 7% (eram 6%)

Marcelo Crivella (Republicanos): 5% (eram 7%)

Waguinho (Republicanos): 2% (eram 3%)

Marcos Dias (Pode): 2% (eram 2%)

Luciano Mattos (PRTB): 1% (era 1%)

Helio Secco (Missão): 1% (era 1%)

Paula Falcão (PSTU): 1% (era 1%)

Michelly Xavier (UP): 1% (era 1%)

Luiz Eugenio (PCO): 1% (era 0%)

Vinicius Benevides (UP): 0% (era 0%)

Ó Clemente (Democrata): 0% (era 0%)

Branco/nulo/nenhum: 15% (eram 13%)

Indecisos: 12% (eram 12%)

O Datafolha ouviu 1.204 eleitores do Estado do Rio de Janeiro entre os dias 28 e 1º de setembro. A pesquisa foi realizada de maneira presencial, por meio de abordagem em pontos de fluxo populacional. A margem de erro da sondagem é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-02070/2026.