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Datafolha aponta que Celina tem 55% e Grass, 37% para o 2º turno do Distrito Federal

Escrito por Maria Magnabosco, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), tem 55% das intenções de voto no segundo turno contra Leandro Grass (PT), que registra 37%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 8. É a primeira rodada do instituto desde a definição dos dois candidatos que avançaram para o segundo turno no último domingo, 4.

Brancos e nulos ou os que dizem não votar em nenhum dos candidatos somam 5%. Outros 3% não souberam responder.

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Para 90% dos entrevistados, a escolha do candidato é definitiva. Outros 9% afirmam que ainda podem mudar o voto até o segundo turno, marcado para 25 de outubro, e 1% não soube responder.

A pesquisa foi contratada pela Globo e pela Folha de S.Paulo. O Datafolha ouviu 910 eleitores do Distrito Federal entre os dias 6 e 8 de outubro. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número DF-03365/2026.

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ELEIÇÕES 2026/DF/GOVERNO/PESQUISA/DATAFOLHA
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