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Datafolha: 78% dos eleitores se dizem totalmente decididos sobre voto para presidente

Escrito por Daniel Tozzi e Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 1º, mostra que 78% dos eleitores do País se dizem totalmente decididos sobre a escolha do candidato a presidente. Outros 19% afirmam que ainda podem mudar a escolha.

Entre eleitores do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) essa certeza do voto é de 88%, contra 85% entre eleitores do senador Flávio Bolsonaro (PL).

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A pesquisa mostrou Lula com 42% das intenções de voto no primeiro turno, contra 38% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. No segundo turno, o petista tem 48% e o senador 45%, empate técnico.

O Datafolha ouviu 2.506 pessoas de 16 anos ou mais entre 28 e 30 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08039/2026.

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