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Datafolha: 76% dos eleitores dizem estar totalmente decididos sobre voto; 24% ainda podem mudar

Escrito por Geovani Bucci e Daniel Tozzi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 17, mostra que 76% dos eleitores dizem estar totalmente decididos sobre seu voto para a Presidência da República, enquanto 24% afirmam que ainda podem mudar de escolha.

Na disputa presidencial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manteve 39% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) oscilou de 35% para 36%. Na simulação de segundo turno, os dois permaneceram com 46% e 44%, respectivamente. Há empate técnico nos dois cenários.

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O levantamento ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais nos dias 15 e 16 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-04029/2026.

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