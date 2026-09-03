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Datafolha 71% dizem ter certeza sobre o voto e 28% afirmam que decisão ainda pode mudar

Escrito por Daniel Tozzi e Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 3, mostra que 71% dos eleitores dizem que estão totalmente decididos sobre seus votos para presidente, contra 28% que afirmam que ainda podem mudar de escolha. Entre os respondentes, 1% não soube responder ao questionamento.

O Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais entre terça-feira, 1º, e esta quinta-feira, 3. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é BR-03669/2026.

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Pelas datas em que foi a campo, a pesquisa capturou parcialmente os efeitos das revelações das trocas de mensagens entre o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e o ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro. O caso foi inicialmente revelado pelo Estadão, na manhã do dia 1º. Naquela tarde, o ministro André Mendonça derrubou o sigilo do caso.

Este foi também o primeiro levantamento do Datafolha após o debate Band/Estadão, as entrevistas da TV Globo com os principais candidatos e o início do horário eleitoral no rádio e na TV.

A certeza sobre o voto é maior entre aqueles que declaram voto no atual presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (81%). Entre os que dizem que votarão no Senador Flávio Bolsonaro (PL), 80% afirmam que a escolha é definitiva.

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Já entre os eleitores de Augusto Cury (Avante), 50% avaliam que a escolha é definitiva, mesmo porcentual de Ronaldo Caiado (PSD). Entre os eleitores de Renan Santos (Missão), 35% dizem que a escolha é definitiva. Já entre os que declararam voto em Zema, a decisão é definitiva para 20%.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/DATAFOLHA/DECISÃO
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