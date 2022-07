Datafolha: 53% rejeitam voto em Bolsonaro e 36%, em Lula

Redação, O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 28, mostrou que 53% dos eleitores dizem que não votariam no presidente Jair Bolsonaro (PL) em hipótese alguma, enquanto 36% afirmam a mesma coisa sobre o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva.

Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro lugar, com 25% de rejeição. O menos rejeitado é André Janones (Avante), com com 15%. Simone Tebet (MDB) tem 16% de rejeição.

O levantamento mostra ainda que os nomes mais conhecidos da corrida eleitoral são Lula e Bolsonaro, respectivamente, com 98% e 97% de conhecimento entre os eleitores. Em seguida, vem Ciro Gomes, ex-ministro e ex-governador do Ceará, com 86%. A menos conhecida é Sofia Manzano (PCB), com 7%.

Segundo o levantamento, o petista tem 47% das intenções de voto e o chefe do Executivo, 29%. Entre o eleitorado feminino, Bolsonaro cresceu seis pontos porcentuais em comparação com o levantamento do final de junho. Ele subiu de 21% para 27%. Lula caiu de 36% para 32% no mesmo período. Como mostrou o Estadão, a campanha do presidente investe em diminuir a rejeição deste público.

O candidato do PDT, Ciro Gomes, aparece em terceiro lugar, com os mesmos 8% que a última pesquisa, e é seguido por Simone Tebet (MDB), com 2%; André Janones (Avante), Pablo Marçal (PROS) e Vera Lúcia (PSTU) fizeram 1%. Votos brancos e nulos totalizam 6%. Luciano Bivar (União Brasil), General Santos Cruz (Podemos), Leonardo Péricles (UP), Felipe DAvila (Novo), Eymael (DC) e Sofia Manzano (PCB) não pontuaram.

O instituto entrevistou 2566 eleitores nos dias 27 e 28 de julho em 183 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no protocolo sob o número BR-01192/2022.