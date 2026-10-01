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Datafolha: 49% desaprovam governo Lula, de 50% na semana passada; aprovação sobe para 48%

Escrito por Geovani Bucci e Daniel Tozzi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, é desaprovado por 49% dos brasileiros e aprovado por 48%, segundo pesquisa do Instituto Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 1º. Outros 3% não souberam responder.

Em relação ao levantamento de 24 de setembro, a desaprovação oscilou de 50% para 49%, enquanto a aprovação passou de 47% para 48%. As variações ocorreram dentro da margem de erro de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos. Os que não souberam responder permaneceram em 3%.

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Na avaliação do governo, 41% consideram a gestão ruim ou péssima, ante 40% na rodada anterior. Os que avaliam o governo como ótimo ou bom passaram de 34% para 35%.

A avaliação regular oscilou de 24% para 23%. Os entrevistados que não souberam responder passaram de 2% para 1%.

O Instituto Datafolha ouviu 2.506 pessoas de 16 anos ou mais entre 28 e 30 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08039/2026.

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