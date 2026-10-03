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Datafolha: 47% dos brasileiros consideram que há menos interesse na eleição em 2026 do que 2022

Escrito por Luciana Collet (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Pesquisa Datafolha apontou que 47% dos brasileiros acreditam que a população está menos interessada na corrida eleitoral deste ano do que estavam nas eleições de 2022. Por outro lado, 44% dos entrevistados disseram acreditar que as pessoas estão mais interessadas na disputa atual do que há quatro anos. Outros 6% consideram que o nível de engajamento segue igual e 3% não souberam responder.

Entre os eleitores dos dois candidatos à frente das pesquisar à Presidência, a percepção muda. Entre os entrevistados que declaram voto em Lula, 46% consideram que o interesse das pessoas na eleição atual é menor, enquanto 43% enxergam maior mobilização. Já entre aqueles que declaram voto em Flávio Bolsonaro (PL), 51% avaliam que a população está mais engajada na disputa eleitoral, ante 42% que avaliam que o interesse está menor do que em 2022.

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A pesquisa, contratada pela Folha e pela TV Globo, foi realizada entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro de 2026 e ouviu presencialmente 2.506 pessoas de 16 anos ou mais em 152 municípios de todas as regiões do País. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-08039/2026.

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ELEIÇÕES 2026//PESQUISA/DATAFOLHA/INTERESSE
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