Datafolha: 42% avaliam governo Lula como ruim/péssimo; 34% como ótimo/bom e 23%, regular

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é avaliado como ruim ou péssimo por 42% dos brasileiros, enquanto 34% o consideram ótimo ou bom, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 17. Outros 23% classificam a gestão como regular.

Em relação ao levantamento divulgado há uma semana, a avaliação negativa permaneceu em 42%, enquanto a positiva oscilou dois pontos porcentuais para cima, de 32% para 34%, dentro da margem de erro. A diferença entre os dois indicadores passou de dez para oito pontos porcentuais.

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Em uma pergunta sobre a atuação pessoal do presidente, 50% disseram reprovar Lula, enquanto 48% afirmaram aprová-lo.

Encomendado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, o levantamento é o primeiro do instituto divulgado após a sessão conturbada do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. As entrevistas ocorreram nos dias 15 e 16 de setembro, abrangendo o dia da sessão e o seguinte.

Na sessão de terça-feira, 15, os ministros começaram a analisar uma questão de ordem sobre a possibilidade de examinar conjuntamente os casos envolvendo Moraes e André Mendonça. O placar ficou em 4 a 3 pela manutenção das análises separadas, mas um pedido de vista do ministro Flávio Dino suspendeu a discussão. A análise do caso de Mendonça também aguarda a conclusão da questão de ordem.

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Na disputa presidencial, Lula manteve 39% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) oscilou de 35% para 36%. Na simulação de segundo turno, os dois permaneceram com 46% e 44%, respectivamente. Há empate técnico nos dois cenários.

O Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04029/2026.