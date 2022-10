Datafolha: 39% acham governo ruim/péssimo, 38% ótimo/bom e 22% regular

Bruno Luiz (via Agência Estado)

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira, 19, mostra que 39% dos brasileiros acham o governo Bolsonaro ruim ou péssimo, enquanto 38% avaliam como ótimo ou bom. Aqueles que consideram a gestão regular somam 22%.

Os números são os mesmos do levantamento anterior feito pelo instituto, divulgado no dia 14. Segundo o Datafolha, a avaliação positiva está no melhor patamar já alcançado pelo governo. Até então, 37% havia sido o índice de aprovação de Bolsonaro, registrado em dezembro de 2020, sob o impacto da distribuição do auxílio emergencial à população durante a fase inicial da pandemia de Covid-19.

Certeza de voto

A pesquisa mostra ainda que 94% dos eleitores estão decididos sobre em quem votar no segundo turno da eleição presidencial. Outros 6% afirmam que podem mudar de opção.

Entre os eleitores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 94% estão convictos do voto. Já entre os que apoiam Bolsonaro a certeza é de 95%.

Outro quesito medido pelo Datafolha é a credibilidade do presidente da República junto ao eleitor. Entre os entrevistados, 47% disseram nunca confiar no que Bolsonaro fala. Outros 27% declararam que sempre confiam nas falas do presidente e 25% afirmaram confiar às vezes.

A pesquisa, contratada pela TV Globo e pela Folha de S. Paulo, ouviu 2.912 pessoas em 181 municípios de segunda, 17, até esta quarta, 19. O levantamento está registrado sob o código BR-07340/2022 no Tribunal Superior Eleitoral. A margem de erro é de dois pontos para mais ou menos.