Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Datafolha: 25% votam em Flávio para derrotar Lula; 13% votam no petista contra candidato do PL

Escrito por Daniel Tozzi e Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 8, mostra que 25% dos eleitores de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno escolhem o senador apenas para derrotar o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Entre os eleitores do petista, os que dizem que o escolhem para derrotar Flávio somam 13%.

Ainda entre os eleitores de Flávio, 69% justificam sua escolha por considerar que o senador é o melhor candidato. Outras justificativas somam 4%, enquanto 2% não souberam responder o porquê da escolha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já entre eleitores de Lula, 83% dizem que o petista é o melhor candidato da disputa. Outras respostas somam 3% e não souberam responder, 1%.

O Datafolha entrevistou 2.520 pessoas com 16 anos ou mais entre esta terça-feira, 6, e quinta-feira, 8. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada sob o número BR-02949/2026.

É a primeira pesquisa do instituto após o primeiro turno das eleições, que teve Flávio Bolsonaro como o mais votado, com 47,03% dos votos válidos, e Lula em segundo, com 45,16%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/DATAFOLHA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV