Datafolha: 25% votam em Flávio para derrotar Lula; 13% votam no petista contra candidato do PL

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 8, mostra que 25% dos eleitores de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno escolhem o senador apenas para derrotar o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Entre os eleitores do petista, os que dizem que o escolhem para derrotar Flávio somam 13%.

Ainda entre os eleitores de Flávio, 69% justificam sua escolha por considerar que o senador é o melhor candidato. Outras justificativas somam 4%, enquanto 2% não souberam responder o porquê da escolha.

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Já entre eleitores de Lula, 83% dizem que o petista é o melhor candidato da disputa. Outras respostas somam 3% e não souberam responder, 1%.

O Datafolha entrevistou 2.520 pessoas com 16 anos ou mais entre esta terça-feira, 6, e quinta-feira, 8. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada sob o número BR-02949/2026.

É a primeira pesquisa do instituto após o primeiro turno das eleições, que teve Flávio Bolsonaro como o mais votado, com 47,03% dos votos válidos, e Lula em segundo, com 45,16%.