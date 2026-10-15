Datafolha: 20% apontam violência como principal problema do País; 18% dizem que é a Saúde

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 15, mostra que a violência e a segurança pública são os principais problemas do País. O tema foi citado por 20% dos eleitores entrevistados, liderando as citações. Em seguida, aparecem Saúde (18%); Economia (15%); Corrupção (7%); Educação (6%); Desemprego (4%); Fome e miséria (3%) e Impostos (3%).

Conforme o instituto, a pergunta feita foi espontânea, ou seja, sem que os temas fossem apresentados em alternativas. As referências à violência ou segurança pública incluem, conforme o Datafolha, menções a polícia, criminalidade e afirmações como "acabar com bandidos".

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O Datafolha entrevistou 2.520 pessoas de 16 anos ou mais. O jornal Folha de S.Paulo, contratante da pesquisa, informou que o período de coleta das pesquisas foi de 13 a 14 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-00466/2026.