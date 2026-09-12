'Dark Horse': produtores estimaram o triplo da receita do maior sucesso do cinema nacional

Com aporte de R$ 64 milhões do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, a produção de Dark Horse, filme biográfico sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, projetava receita quase três vezes superior à maior bilheteria da história do cinema brasileiro.

De acordo com documentos obtidos pela Polícia Federal, os idealizadores da obra previam, no cenário mais pessimista, uma arrecadação de US$ 45 milhões, o equivalente a R$ 230 milhões na atual cotação do dólar.

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O valor é 91% superior à bilheteria do longa Minha Mãe é Uma Peça 3, de 2019, o maior sucesso de público da história do Brasil estrelado pelo humorista Paulo Gustavo. O filme arrecadou aproximadamente R$ 120 milhões.

No cenário mais otimista, os produtores de Dark Horse projetavam receita de R$ 358 milhões, quase o triplo da comédia brasileira mais assistida nos cinemas.

Tudo isso ainda renderia um retorno de 20% sobre o capital investido. Essa taxa seria aquela pela qual Vorcaro seria remunerado. Ele acordou aplicação total de US$ 24 milhões, mas os registros colhidos pela PF dão conta de aportes de US$ 12,3 milhões, o equivalente a cerca de R$ 64 milhões.

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Os repasses foram efetuados por meio da Entre Investimentos, uma das empresas do ex-banqueiro, ao fundo Havengate Development Fund LP, sediado nos Estados Unidos e controlado por Paulo Calixto, advogado de Eduardo Bolsonaro.

O filho do ex-presidente vive na Flórida desde fevereiro de 2025, onde tem atuado para estreitar laços entre a família e o presidente americano, Donald Trump. Ele teve seu mandato de deputado federal cassado.

Um inquérito em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF) sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes investiga se a atuação do ex-parlamentar no país estrangeiro tem como finalidade promover sanções contra o Brasil.

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Um relatório policial aponta que trocas de mensagens entre o publicitário Thiago Miranda e Vorcaro mostram a atuação de Eduardo para orientar a utilização do dinheiro enviado pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

"Em 21/03/2025, THIAGO MIRANDA encaminhou a DANIEL VORCARO captura de tela de conversa atribuída a EDUARDO BOLSONARO, na qual eram apresentadas orientações sobre a forma pela qual os recursos poderiam ser geridos nos Estados Unidos, com menção à possibilidade de envio da maior quantidade possível de valores pelo modelo então em curso e referência à disponibilidade de ALTIERES SANTANA", diz a PF.

Altieres Santana era um gestor do fundo Havengate, sediado no Texas (EUA) e controlado por Paulo Calixto, advogado de Eduardo Bolsonaro.

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Informações extraídas do celular de Vorcaro também mostram tratativas diretas entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência, pelos aportes no filme.