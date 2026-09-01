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Daniella: Plano de Flávio se compromete em cortar privilégios e conter despesa dos 3 Poderes

Escrito por Daniel Tozzi e Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A ex-presidente da Caixa e coordenadora de Economia da candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro (PL), Daniella Marques, reforçou nesta terça-feira, 1, que há um compromisso da campanha em alterar o atual arcabouço fiscal, "cortar privilégios" do Orçamento e promover uma "autocontenção" de despesas nos três poderes. As declarações foram feitas durante debate com os assessores econômicos das principais campanhas presidenciais, organizado pela GloboNews.

Segundo ela, o brasileiro está diante de duas escolhas muito claras nestas eleições e o atual governo não consegue passar credibilidade ao mercado financeiro. "Temos hoje o maior juro real do mundo, que é a inflação mais 8,5%. Então, esses são os fatos, e os fatos estão refletidos na falta de credibilidade que hoje se tem para fazer a gestão diante ao credor", declarou.

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Conforme Daniella Marques, o plano de governo do PT não "sustenta" a retórica de alguns membros do governo, inclusive do presidente Lula, de que haveria compromisso com a responsabilidade fiscal. Nesse sentido, a ex-presidente da Caixa citou que declarações recentes do presidente que pontuaram que o tamanho atual da dívida pública em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) não é tão alta se comparada com a de outros países.

"Não há credibilidade hoje no discurso e essa taxa de juros alta se reflete no endividamento das empresas e das famílias", declarou.

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