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Daniella Marques: Não há que se falar em plano econômico quando não há paz institucional

Escrito por Gabriel Máximo e Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A coordenadora econômica da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência, Daniella Marques, criticou as decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que impuseram novas regras ao debate que seria promovido pela TV Globo na noite desta quinta-feira, 1º.

"Não há o que se falar de plano econômico se a gente não tiver paz institucional, quando a maior das instabilidades jurídicas é produzida pela própria Suprema Corte", afirmou a ex-presidente da Caixa, ao lado de Flávio, durante a live que o senador faz em seu canal no YouTube após desistir de ir ao debate da emissora carioca.

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