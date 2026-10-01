Daniella Marques: Não há que se falar em plano econômico quando não há paz institucional

A coordenadora econômica da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência, Daniella Marques, criticou as decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que impuseram novas regras ao debate que seria promovido pela TV Globo na noite desta quinta-feira, 1º.

"Não há o que se falar de plano econômico se a gente não tiver paz institucional, quando a maior das instabilidades jurídicas é produzida pela própria Suprema Corte", afirmou a ex-presidente da Caixa, ao lado de Flávio, durante a live que o senador faz em seu canal no YouTube após desistir de ir ao debate da emissora carioca.