Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Daniella Marques: 'mais de 70% das mulheres querem ser donas do próprio negócio'

Escrito por Maria Magnabosco (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A coordenadora econômica da campanha de Flávio Bolsonaro (PL), Daniella Marques, afirmou que mais de 70% das mulheres consultadas durante sua passagem pela Caixa Econômica Federal disseram ter o sonho de abrir o próprio negócio. A declaração foi feita em vídeo publicado nas redes sociais na noite deste sábado, 24, em que a economista apresentou propostas do plano de governo do candidato voltadas ao público feminino.

"Quando perguntamos a essas mulheres qual era o sonho delas, mais de 70% responderam: 'quero ser dona do meu negócio, quero ser dona do meu nariz'. Elas não queriam pena, elas queriam oportunidade", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No vídeo, Daniella também disse estar preparada para integrar o eventual governo Flávio Bolsonaro e fez críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A economista também rechaçou críticas à sua atuação na campanha e afirmou que tem sido alvo de tentativas de desqualificação. "Fui reduzida ao rótulo de mulher da economia e comparada a outra profissional simplesmente porque somos mulheres ocupando espaço na área econômica", declarou.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
DANIELLA MARQUES eleições 2026 Flávio Bolsonaro segundo turno VOTAÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV