Daniella Marques: 'mais de 70% das mulheres querem ser donas do próprio negócio'

A coordenadora econômica da campanha de Flávio Bolsonaro (PL), Daniella Marques, afirmou que mais de 70% das mulheres consultadas durante sua passagem pela Caixa Econômica Federal disseram ter o sonho de abrir o próprio negócio. A declaração foi feita em vídeo publicado nas redes sociais na noite deste sábado, 24, em que a economista apresentou propostas do plano de governo do candidato voltadas ao público feminino.

"Quando perguntamos a essas mulheres qual era o sonho delas, mais de 70% responderam: 'quero ser dona do meu negócio, quero ser dona do meu nariz'. Elas não queriam pena, elas queriam oportunidade", afirmou.

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No vídeo, Daniella também disse estar preparada para integrar o eventual governo Flávio Bolsonaro e fez críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A economista também rechaçou críticas à sua atuação na campanha e afirmou que tem sido alvo de tentativas de desqualificação. "Fui reduzida ao rótulo de mulher da economia e comparada a outra profissional simplesmente porque somos mulheres ocupando espaço na área econômica", declarou.