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POLÍTICA

Daniella diz que campanha de Flávio já prepara PEC e projetos de lei para corte de gastos

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A ex-presidente da Caixa Daniella Marques afirmou nesta quinta-feira, 6, que a campanha do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem preparado minutas de projetos para corte de gastos. Segundo ela, os textos serão discutidos após a eleição, caso Flávio seja eleito presidente.

"Quando a gente chegar, vai ter que chamar colégio de líderes e dizer: Esse Congresso deve isso ao povo brasileiro. Passada a eleição, ainda na transição. Já estamos preparando projeto. Parte precisa de emenda constitucional, parte dá para fazer por projeto de lei para botar as contas no lugar", declarou Daniella em São Paulo, em entrevista ao podcast Market Makers.

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Também na entrevista, Flávio disse que o Brasil se endivida com R$ 8 bilhões por dia por causa da atual Selic e repetiu que um ajuste fiscal ajudaria a reduzir a Selic.

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DANIELLA MARQUES eleições 2026 Flávio Bolsonaro presidência
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