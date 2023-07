Daniela Carneiro ganha sobrevida e permanece por mais uma semana no Turismo

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, ganhou nova sobrevida e irá permanecer no cargo até a semana que vem, garantiu o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta. Em fala a jornalistas, o ministro disse que o governo dará atenção especial para a conclusão das votações importantes nesta semana no Congresso e qualquer mudança ministerial ficará para a próxima semana.

De acordo com Pimenta, o governo acompanha com atenção especial a conclusão das votações nesta semana da reforma tributária, do chamado "voto de qualidade" no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) e do arcabouço fiscal. "Este é um momento muito importante para o País, pela complexidade dos temas analisados e pela repercussão", disse. Segundo ele, o governo "entende que o mais adequado, o melhor, é concluir primeiro esse processo de votações e, a partir da semana que vem, se debruçar de forma mais aprofundada sobre as temáticas que envolvem organizações dentro do governo".

A declaração do ministro ocorreu após Daniela ter se reunido nesta tarde com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, no Palácio do Planalto. A expectativa para o encontro era que a ministra apresentasse sua carta de demissão. Contudo, Pimenta afirmou que "ninguém entregou nenhuma carta".

"A ministra permanece à disposição do governo desempenhando a sua função", afirmou. "Não haverá nenhuma mudança no decorrer desta semana", acrescentou. "Vamos dedicar toda nossa energia para acompanhar e ter êxito nas questões que estão sendo tratadas no Congresso."

De acordo com o ministro, Daniela permanecerá à frente do Ministério "até quando o presidente entender". "Não houve nenhuma mudança de orientação no sentido de que ela continue respondendo por todas as suas responsabilidades", acrescentou.

Pimenta afirmou que o governo irá retomar diálogo com lideranças partidárias do Congresso sobre possíveis novas mudanças ministeriais. O tema político, conforme pontuou, será tratado na semana que vem, quando o Planalto terá mais tempo para conversas.