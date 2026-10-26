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Daniel Noboa, do Equador, e Keiko Fujimori, do Peru, parabenizam Lula pela reeleição

Escrito por João Paulo Nucci (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A presidente do Peru, Keiko Fujimori, e o presidente do Equador, Daniel Noboa, deixaram as diferenças políticas de lado e parabenizaram, na noite do domingo, 25, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pela reeleição no Brasil.

"Felicito o presidente @lulaoficial por sua reeleição e saúdo o povo brasileiro por esta jornada democrática", disse Fujimori, em publicação no X. "Próximo ao bicentenário das nossas relações diplomáticas, reafirmo nossa vontade de fortalecer nossa aliança estratégica, a integração, a cooperação e o desenvolvimento sustentável da Amazônia que compartilhamos, em benefício de ambos os povos", concluiu a presidente peruana, que chegou ao poder em julho.

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Já Noboa, também em publicação no X, mandou "felicitações" a Lula e disse que "nossa região tem inimigos comuns, desafios compartilhados e muito a ganhar quando trabalhamos juntos".

Os dois presidentes fazem parte de uma nova geração de líderes de direita que chegaram ao poder recentemente na América do Sul.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/VITÓRIA/REPERCUSSÃO/EQUADOR/PERU/PRESIDENTES
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