Daniel Bialski assume defesa de Daniel Vorcaro e diz estudar estratégia para conduzir o caso

O criminalista Daniel Leon Bialski assumiu a defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, investigado por suspeita de integrar um suposto esquema de fraudes financeiras bilionárias, corrupção de servidores públicos e utilização de milícia privada para intimidar adversários. A defesa será conduzida em conjunto com o advogado Sergio Leonardo e sua equipe.

A chegada de Bialski ocorre em um momento considerado estratégico para o caso. A expectativa é de que a nova equipe jurídica reavalie a condução da defesa e retome as tratativas sobre uma eventual colaboração premiada com as autoridades. O inquérito tramita no Supremo Tribunal Federal e tem como relator o ministro André Mendonça.

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Ao Estadão, Bialski afirmou que a equipe ainda está na fase inicial de análise dos autos antes de definir os próximos passos da defesa.

"Fomos recentemente contratados pelo Daniel Vorcaro para atuar juntamente com o Dr. Sergio Leonardo e equipe, na defesa. Neste momento, ainda estamos estudando o Inquérito e demais expedientes criminais instaurados para entender e escolher a melhor estratégia defensiva", informou.

A contratação foi concluída na semana passada, após uma reunião realizada na unidade prisional conhecida como Papudinha, localizada no Complexo da Papuda, em Brasília, onde Vorcaro está detido.

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Com ampla atuação em casos de repercussão nacional, Bialski já integrou a defesa do ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro e do prefeito de São Paulo Ricardo Nunes. Também representou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, a ex-deputada federal Carla Zambelli e os ex-ministros Onyx Lorenzoni e Milton Ribeiro.