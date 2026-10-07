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Damares diz que votará pelo fim da escala 6x1, mesmo admitindo que o tema ajuda Lula

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), uma das principais aliadas de Flávio Bolsonaro (PL) no Congresso Nacional, afirmou que vai votar a favor da proposta de fim da escala 6x1, mas avaliou que a matéria ajuda Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição e criticou o andamento do tema justo neste momento de segundo turno das eleições.

As declarações ocorreram nesta quarta-feira, 7, após uma reunião da oposição no Senado sobre o que fazer com a votação da proposta, prevista para a semana que vem. "Todos nós aqui queremos o melhor para o trabalhador. Agora, o que o PT está fazendo é ridículo", disse. "Mas nós somos a favor do fim da escala (6x1)", declarou. Damares afirmou que a matéria está "vencida" e que a oposição deve ser favorável à PEC.

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"Eu acho que isso é matéria vencida, gente. O problema é que estão colocando agora pra dizer: 'nós somos bonzinhos'. É isso que a gente não concorda. Querem dizer para o Brasil que nós somos os monstros. Não somos. Nós estamos preocupados com o trabalhador", disse. "Trazem agora para rir da nossa cara, para dizer para o trabalhador que nós somos contra", acrescentou .

"Não afeta o Flávio, mas ajuda o Lula. Você está entendendo que o Lula vai querer ser o pai do trabalhador? De forma hipócrita. Você acha que vidas humanas têm que ficar nesse pingue-pongue? Eu estou falando de mães que acordam de madrugada. Eu estou falando de mulheres. A gente quer o melhor pra essas mulheres. Aí joga como pauta eleitoreira? Gente, isso é desrespeito ao trabalhador. Eu estou indignada", declarou Damares.

Perguntada se o presidente Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) está ajudando Lula na eleição, Damares respondeu: "Você tem dúvida?".

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A senadora afirmou ainda: "A oposição não vai brincar com a vida do trabalhador. Isso não vai ser moeda de troca, pelo amor de Deus. O que a gente está indignado é que fizeram disso uma moeda de troca agora. É desrespeito à mãe que acorda às cinco horas da manhã. A nossa indignação é só entre o primeiro e o segundo turno, gente".

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damares ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/ESCALA 6X1
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