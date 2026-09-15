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Damares Alves quer grupo do Senado para propor reforma do Judiciário em 60 dias

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou nesta terça-feira, 15, que apresentará um pedido à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado para criar um grupo de trabalho que discuta uma reforma do Judiciário. Ela defendeu que o tema seja formulado ainda neste ano.

"Que a CCJ crie imediatamente um grupo de trabalho que busque todas as propostas de reforma do Poder Judiciário e apresente em no máximo 60 dias uma única proposta de reforma, especialmente pelo grotesco que apresentaram ao Brasil hoje", declarou a senadora durante uma audiência da Comissão de Direitos Humanos do Senado para falar sobre a crise da Corte.

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STF/CRISE/SENADO/DAMARES/REFORMA/JUDICIÁRIO
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