Damares Alves (Republicanos) já pode ser considerada eleita como senadora do Distrito Federal

Com 44,98% dos votos em 99,69% das urnas apuradas, Damares Alves (Republicanos) já pode ser considerada eleita como senadora do Distrito Federal. Ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do governo Jair Bolsonaro (PL), Damares venceu a candidata Flávia Arruda, também ex-ministra de Bolsonaro e integrante do partido do presidente, que fez 27,02% dos votos até o momento.

