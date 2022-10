D. Jaime Spengler: 'Experiência da fé não pode ser usada para fins espúrios'

Felipe Frazão (via Agência Estado)

O primeiro-vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), d. Jaime Spengler, afirmou ao Estadão que a fé dos católicos não deve ser manipulada para fins espúrios e lembrou que os cristãos não podem se "deixar levar" pelas fake news durante a eleição. Foi a primeira manifestação de um integrante da cúpula do episcopado brasileiro após o ato de campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, no Santuário Nacional de Aparecida, no dia 12.

Bolsonaristas vaiaram a homilia, discutiram com padres, perseguiram quem vestia vermelho e hostilizaram a imprensa. Dias antes, na tentativa de reduzir a rejeição entre católicos, Bolsonaro participara do Círio de Nazaré, em Belém.

Há contaminação política na Igreja?

Não devemos julgar manifestações individuais. O espaço democrático precisa ser preservado. Cada um tem direito de manifestar suas posições. Agora, esse direito tem de ser dentro de um espírito de respeito pela diferença. Quando não somos mais capazes de respeitar a diferença, então, sim, precisamos nos preocupar.

Houve agressão à Igreja?

É difícil fazer um juízo de valor sobre o que aconteceu. Todo batizado, todo aquele que se reconhece filho e filha de Nossa Senhora tem o direito de participar da vida do Santuário. Se houve expressões que foram (a Aparecida) com outros desejos ou intuitos não nos cabe julgar.

Como o episódio repercutiu na CNBB?

É claro que isso repercute. Isso requer de nós muita atenção e eu diria algo que o Santo Padre está há tempos tematizando: discernimento.

Refere-se à democracia?

Ao estado democrático de direito, sim, e ao cuidado e promoção da vida, sobretudo, dos mais pobres e necessitados.

A manipulação da fé pode tornar mais opaca a discussão dos problemas do País?

A experiência da fé para nós cristãos católicos é expressão de uma experiência de encontro com a pessoa de Jesus Cristo. E a partir dessa experiência é que decisões, escolhas, opções ganham sentido. Isto que é tão sagrado, a experiência da fé, não pode ser manipulada, não pode ser utilizada para fins espúrios. A experiência na fé toca algo profundamente íntimo. Tem de ser levado muito a sério. Precisamos ter muito cuidado, respeito e atenção.

Acha que é possível evitar essa manipulação?

Todos temos opções políticas, faz parte do convívio social. Cada um tem direito de manifestar as suas opções. Agora, o que nós precisamos também de cuidar com muita atenção é não nos deixar levar por mentiras, por fake news. Isso não é digno de alguém que tem amor à Pátria ou de que tem Jesus como verdade e caminho, um cristão. Não podemos nos deixar conduzir por isso.

A CNBB recebeu de parte do presidente pedido de desculpas pelo que houve?

Não tenho essa informação.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.