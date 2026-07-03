Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

CVM: STF homologa plano que moderniza, amplia quadro e adota IA para fiscalizar mercado

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em 03.07.2026, 19:22:00 Editado em 03.07.2026, 19:30:41
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) informou nesta sexta-feira, 3, que o Supremo Tribunal Federal (STF) homologou o plano emergencial de reestruturação da autarquia, abrindo caminho para a contratação de servidores, a modernização tecnológica e a adoção mais ampla de inteligência artificial e ferramentas de análise de dados na supervisão do mercado.

Segundo a autarquia, o objetivo foi dar reforço institucional para enfrentar um mercado de capitais cada vez mais complexo e digital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"A homologação do plano pelo STF inaugura uma nova etapa para a CVM. Trata-se de um passo fundamental para fortalecer nossa capacidade institucional, valorizar as pessoas que fazem parte da Autarquia e preparar a CVM para responder, com ainda mais eficiência, aos desafios de um mercado de capitais cada vez mais robusto, dinâmico e relevante para o desenvolvimento do País", disse em nota o presidente da autarquia, Otto Lobo.

O plano prevê a redução do estoque de processos, o fortalecimento da equipe técnica e maior integração com órgãos do governo. Entre as prioridades está o avanço da tokenização como instrumento para ampliar a rastreabilidade das operações e fortalecer o combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado.

"A articulação entre CVM, Banco Central, Receita Federal e Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) sobre um 'efetivo controle' do sistema financeiro e do mercado de capitais não é retórica de discurso judicial. É um mandado institucional. E é precisamente aqui que a agenda de tokenização deixa de ser uma pauta de modernização de mercado e passa a ser lida como política pública de Estado voltada ao combate à corrupção e ao crime organizado.", destacou Lobo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre as principais ações elencadas, a autarquia mencionou a recomposição gradual do quadro de pessoal, com nomeação de novos servidores e aproveitamento de candidatos aprovados em concursos públicos, além de iniciativas para reduzir o estoque de processos e aumentar a capacidade de julgamento.

O plano inclui ainda reforço da estrutura técnica, modernização da infraestrutura tecnológica, com ampliação do uso de inteligência artificial (IA) e ferramentas de análise de dados, e fortalecimento da cooperação institucional com outros órgãos públicos, especialmente em ações de supervisão e fiscalização do mercado de capitais.

Lobo afirmou que "todos os quatro eixos homologados no plano - celeridade processual, recomposição de capital humano e integração tecnológica, inteligência interinstitucional e supervisão preventiva sobre zonas cinzentas - convergem para um mesmo gargalo: a CVM fiscaliza hoje um mercado que se tornou mais rápido, mais fragmentado e mais opaco do que a sua própria capacidade de rastreamento".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com a homologação, a CVM informou que dará continuidade às medidas previstas no plano, em articulação com os órgãos competentes, e reiterou compromisso com "a excelência regulatória, a proteção dos investidores e o desenvolvimento do mercado de capitais".

Lobo afirmou que a tokenização do mercado de capitais, associada a sistemas de supervisão com inteligência artificial de titularidade e governança da própria CVM, é o caminho mais direto para transformar os quatro eixos homologados em capacidade concreta de rastrear, identificar e reprimir o uso do mercado de capitais como vetor de lavagem de recursos e financiamento de organizações criminosas - cumprindo, na prática, o que o STF determinou como condição para a continuidade do funcionamento pleno da autarquia.

Além das medidas emergenciais, a CVM terá de apresentar ao STF um plano de médio prazo para consolidar sua modernização. A iniciativa coincide com os 50 anos da criação da autarquia e sinaliza uma tentativa de reposicionar o regulador para acompanhar a sofisticação do mercado de capitais brasileiro, reforçando a proteção aos investidores e a capacidade de fiscalização em um ambiente marcado pela digitalização dos ativos e pelo avanço das novas tecnologias financeiras, afirmou a CVM.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CVM plano emergencial reestruturaçao stf
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV