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Cury volta a publicar vídeo nas redes, mantém sigilo sobre apoio mas diz que 'falará em breve'

Escrito por Daniel Tozzi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Terceiro candidato mais bem votado no primeiro turno das eleições presidenciais, o escritor Augusto Cury (Avante) voltou a publicar um vídeo em suas redes sociais nesta quarta-feira, 7, sem, no entanto, indicar apoio explícito no segundo turno. No vídeo, ele diz que está em silêncio, mas "conversando olho no olho com quem tem que conversar" e pediu "paciência" aos seus eleitores.

"Por favor, tenha paciência, quem não é amigo da paciência não é amigo da sabedoria. E quem não é amigo da sabedoria toma atitudes precipitadas e inadequadas. Em breve eu me pronunciarei", diz o escritor. Ele também fez um apelo à necessidade de "pacificar o País", encerrar a "guerra de ódios" e "falar de projetos".

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Cury teve 3.448.569 votos no primeiro turno, cerca de 2,89% dos votos válidos. O segundo turno das eleições acontece no próximo dia 25, entre o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/AUGUSTO CURY/INDEFINIÇÃO/APOIO
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