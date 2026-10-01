Cury, sobre debate cancelado: Insegurança jurídica e atentado à democracia

Candidato do Avante à Presidência da República, o médico Augusto Cury afirmou que as decisões que embasaram o cancelamento do debate presidencial pela TV Globo causam insegurança jurídica e representam um atentado à democracia.

Segundo Cury, o Supremo Tribunal Federal (STF) ganhou um protagonismo "completamente desproporcional" no Brasil. O presidenciável também declarou que o cancelamento do debate, último antes do primeiro turno das eleições, foi uma "frustração tremenda".

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Cury disse ainda que o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) se acovardaram ao faltar ao programa. Lula informou na quarta-feira que não participaria. Já Flávio cancelou a participação três horas antes do início do debate, marcado para 21h30.

"Lula e Flávio Bolsonaro, vocês se acovardaram. Vocês amam muito mais o cargo do que a sociedade brasileira", declarou.

Questionado se poderia renunciar à candidatura, Cury negou: "Claro que minha candidatura está de pé". Ele também fez um apelo ao eleitorado contra o voto útil na reta final da campanha.

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"Não creiam nessa ditadura do voto útil porque querem calar a sua voz. O dia 4 de outubro é o seu momento solene, para você se rebelar contra essa ditadura que se estabeleceu de duas famílias querendo sequestrar o Brasil."