Cury se defende de críticas sobre redes sociais, inteligência artificial e drones

O candidato à Presidência Augusto Cury (Avante) se defendeu nesta quarta-feira, 2, de críticas ao crescimento de sua candidatura nas redes sociais e a propostas apresentadas durante a campanha. Em entrevista ao SaladaCast, ele rejeitou acusações de compra de seguidores e influenciadores, negou que pretenda substituir servidores públicos por inteligência artificial e voltou a defender o uso de drones na segurança pública.

Ao falar da repercussão digital de sua candidatura, Cury atribuiu parte dos ataques a uma "indústria dos haters" e disse haver uma mobilização espontânea em torno de seu nome. No chat da transmissão, apareceram mensagens repetidas de apoio a Renan Santos (Missão) e críticas ao candidato do Avante, incluindo acusações de uso de bots e questionamentos sobre seu desempenho nas pesquisas diante da audiência da live.

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Cury também contestou a interpretação de que sua proposta de uso de inteligência artificial significaria substituir servidores públicos. "Vocês só vão ser equipados e treinados para prestar o melhor serviço", afirmou. Segundo ele, o governo avaliaria quais cargos comissionados e políticos são essenciais.

O escritor voltou ainda à repercussão de sua proposta de uso de drones na segurança pública, apresentada durante entrevista ao Jornal Nacional. Em tom de brincadeira, falou em "dronefobia" e afirmou que houve ênfase excessiva no assunto.

"Isso era apenas um detalhe em centenas de detalhes sobre segurança. Mas pegaram um detalhe", disse. Cury afirmou que os equipamentos poderiam emitir sinais de alerta, registrar imagens e utilizar reconhecimento facial e térmico.

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A entrevista teve formato de conversa e deu a Cury espaço para desenvolver as propostas com poucos contrapontos do apresentador.