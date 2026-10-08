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Cury oficializa apoio a Flávio Bolsonaro sob condição de 'pacificação nacional'

Escrito por Gabriel Gonçalves, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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ugusto Cury (Avante) oficializou nesta quinta-feira, 8, apoio a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial, após uma conversa entre os dois e a assinatura, pelo candidato, de um compromisso público com propostas defendidas pelo escritor durante a campanha, entre elas a pacificação da nação. Cury afirmou em nota que não participará de um eventual governo e que manterá independência para cobrar o cumprimento dos compromissos assumidos.

"Meu apoio não é um cheque em branco", afirmou Cury. "Apoio não é submissão! Se concordar, direi que concordo. Se discordar, direi que discordo."

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Segundo o escritor, a decisão foi tomada após uma conversa "olho no olho, sem filtros e sem rodeios" com Flávio. Cury disse ter deixado claro que não pretende integrar o governo caso o candidato do PL seja eleito. "Disse-lhe claramente que não participaria de seu governo e que minha independência de pensamento seria inegociável", afirmou.

O compromisso apresentado por Cury reúne oito pontos, entre eles o fim da reeleição presidencial, expansão da telemedicina, medidas de proteção às mulheres, valorização dos professores, financiamento a microempresas, fortalecimento do cooperativismo, estímulo à produção sustentável de alimentos e uma agenda de "pacificação nacional".

Cury afirmou ainda que o apoio não envolve negociação por cargos, privilégios ou vantagens pessoais. Segundo ele, Flávio deverá prestar os esclarecimentos necessários à sociedade e às instituições, e um eventual governo deverá respeitar direitos humanos, minorias, liberdade de pensamento e o papel da oposição.

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"O Brasil precisa aprender a conviver consigo mesmo, respeitar suas diferenças e proteger suas instituições", afirmou.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/CURY/APOIO
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