Cury oficializa apoio a Flávio Bolsonaro sob condição de 'pacificação nacional'

ugusto Cury (Avante) oficializou nesta quinta-feira, 8, apoio a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial, após uma conversa entre os dois e a assinatura, pelo candidato, de um compromisso público com propostas defendidas pelo escritor durante a campanha, entre elas a pacificação da nação. Cury afirmou em nota que não participará de um eventual governo e que manterá independência para cobrar o cumprimento dos compromissos assumidos.

"Meu apoio não é um cheque em branco", afirmou Cury. "Apoio não é submissão! Se concordar, direi que concordo. Se discordar, direi que discordo."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo o escritor, a decisão foi tomada após uma conversa "olho no olho, sem filtros e sem rodeios" com Flávio. Cury disse ter deixado claro que não pretende integrar o governo caso o candidato do PL seja eleito. "Disse-lhe claramente que não participaria de seu governo e que minha independência de pensamento seria inegociável", afirmou.

O compromisso apresentado por Cury reúne oito pontos, entre eles o fim da reeleição presidencial, expansão da telemedicina, medidas de proteção às mulheres, valorização dos professores, financiamento a microempresas, fortalecimento do cooperativismo, estímulo à produção sustentável de alimentos e uma agenda de "pacificação nacional".

Cury afirmou ainda que o apoio não envolve negociação por cargos, privilégios ou vantagens pessoais. Segundo ele, Flávio deverá prestar os esclarecimentos necessários à sociedade e às instituições, e um eventual governo deverá respeitar direitos humanos, minorias, liberdade de pensamento e o papel da oposição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O Brasil precisa aprender a conviver consigo mesmo, respeitar suas diferenças e proteger suas instituições", afirmou.