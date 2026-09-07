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Cury diz que privatizaria Correios se estatal não for recuperável

Escrito por Gabriel Gonçalves, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à Presidência Augusto Cury (Avante) afirmou nesta segunda-feira, 7, que pretende privatizar todas estatais que considerar ineficientes e citou os Correios entre as empresas que poderiam ser vendidas caso não seja possível recuperar sua situação financeira. "Todas as estatais que não forem eficientes serão privatizadas", afirmou durante sabatina da Jovem Pan. Questionado sobre quais empresas poderiam entrar nesse processo, Cury respondeu: "Correio é uma delas."

Ele, porém, condicionou a privatização da estatal à possibilidade de recuperação da companhia. "e o Correio for recuperável, se conseguirmos recuperar, é outra coisa". "Se não for recuperável, esse rombo do caixa não é suportável", disse.

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Cury afirmou ainda que, em uma eventual privatização dos Correios, uma parcela da empresa deveria ser destinada aos próprios funcionários. "Um terço, na minha opinião, dos Correios deveria ir para um fundo dos próprios colaboradores", declarou.

Ao ser questionado sobre a função social da estatal, o presidenciável reconheceu essa atribuição, mas voltou a argumentar que o governo não deveria sustentar indefinidamente uma empresa deficitária. "O governo não pode ficar suportando uma empresa com tanto déficit, um déficit bilionário."

Na sequência, Cury descartou a mesma lógica para a Petrobras e defendeu utilizar recursos provenientes da estatal para financiar pequenos negócios.

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Segundo ele, parte dos recursos recebidos pelo governo como acionista poderia ser direcionada à concessão de crédito mais barato para microempresas. "Podemos financiar 1 milhão de microempresas por ano só com o dinheiro da Petrobras, para realizar o sonho das pessoas que não têm condições de realizar", afirmou.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/AUGUSTO CURY/JOVEM PAN/SABATINA/CORREIOS
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