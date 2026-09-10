Cury diz que não apoiaria 'em hipótese nenhuma' Lula no 2º turno e condiciona apoio a Flavio

Escrito por Gabriel Gonçalves (especial para a AE) e Mateus Fagundes (via Agência Estado)

O candidato à Presidência da República Augusto Cury (Avante) afirmou nesta quinta-feira, 10, que não apoiaria o presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em um eventual segundo turno e condicionou qualquer apoio a Flávio Bolsonaro (PL) à apresentação de explicações sobre o filme Dark Horse e à comprovação, segundo ele, de que o adversário não é corrupto.

Questionado durante encontro na Genial Investimentos, em São Paulo, sobre quem apoiaria caso ficasse fora do segundo turno, Cury descartou Lula. "Eu não apoiaria em hipótese nenhuma", afirmou. A resposta arrancou gritos da plateia.

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Na sequência, o candidato disse que Lula deveria "se aposentar", embora tenha feito uma avaliação positiva sobre o início do primeiro governo do petista.

Ao tratar de Flávio Bolsonaro, Cury afirmou que não daria apoio automaticamente. "Ele teria que provar que não é corrupto e teria que explicar o Dark Horse", disse.

Cury acrescentou que também exigiria compromisso com seu programa de governo antes de eventualmente apoiar o candidato do PL.

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Segundo ele, Flávio teria de registrar o plano e assumir que cumpriria as propostas apresentadas pelo escritor.

"Não dá para apoiar o Lula da Silva em hipótese alguma", reiterou Cury.

Em seguida, afirmou que suas críticas não deveriam ser interpretadas como ataques pessoais e disse querer que os adversários respondam por suas gestões e propostas.