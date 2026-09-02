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Cury diz que dividiria BNDES entre banco da grande empresa e da pequena empresa

Escrito por Gabriel Gonçalves, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à Presidência da República Augusto Cury (Avante) afirmou nesta quarta-feira, 2, que pretende dividir o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em duas frentes, uma voltada às grandes empresas e outra dedicada aos pequenos empreendedores, caso seja eleito.

"Eu dividiria o BNDES em dois, logo na primeira semana: o banco da grande empresa e o banco da pequena empresa, para que milhões de sonhos sejam realizados", afirmou o candidato durante visita à Federação Israelita do Estado de São Paulo (Fisesp), na capital paulista.

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Cury apresentou a proposta ao relatar uma visita recente à Rocinha, no Rio de Janeiro. Segundo o candidato, comunidades e outras regiões do País precisam de instrumentos de crédito e formação voltados a pequenos empreendedores.

O presidenciável defendeu a criação de um "banco do empreendedor" e de uma "escola do empreendedor" para atender moradores de comunidades, estudantes de escolas públicas e pequenos negócios em diferentes cidades.

Cury não detalhou, na resposta, como seria feita a divisão do BNDES, qual seria a estrutura jurídica das duas frentes nem os critérios de financiamento.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/AUGUSTO CURY/BNDES
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