Cury defende lista tríplice para escolha de diretor da PF

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O candidato à Presidência pelo Avante, Augusto Cury, defendeu que o diretor da Polícia Federal seja escolhido por indicação de lista tríplice pela corporação.

"Tem que ter uma lista tríplice de delegados escolhidos por eles e depois escolhido pelo presidente", disse Cury a jornalistas durante a Expointer, feira agropecuária realizada em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

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Ele defendeu ainda a integração da Polícia Federal com a Polícia Militar e Polícia Civil com a Guarda Municipal.

*A jornalista viaja a convite do Sicredi