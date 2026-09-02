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Cury defende fim da reeleição e mandato de 8 anos para ministros do STF

Escrito por Gabriel Gonçalves, especial para a Broadcast (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à Presidência Augusto Cury (Avante) defendeu nesta quarta-feira, 2, o fim da reeleição e propôs estabelecer mandato de oito anos para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), em substituição à atual vitaliciedade. A declaração foi dada durante entrevista ao SaladaCast.

"Eu sou contra a reeleição. Nós teríamos que ter um mandato e ir embora para nunca mais voltar", afirmou. Na sequência, Cury disse que tem discutido com juristas uma mudança no modelo do Supremo. "Oito anos e ir embora, terminar a vitaliciedade e vão embora. Assim como um senador fica oito anos, também um ministro do Supremo Tribunal Federal."

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Segundo o candidato, a alteração exigiria uma mudança na Constituição. Cury afirmou que a limitação do mandato permitiria renovação periódica da Corte e criticou ministros que, na avaliação dele, tentam "legislar" em vez de atuar apenas como guardiões da Constituição.

Questionado depois sobre as revelações envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro e ministros do STF, Cury repetiu que nenhuma autoridade deve estar livre de investigação.

"Se há suspeita, tem de ser investigado, seja qual for. O presidente, ministros, congressistas e também ministro do STJ, do STF ou qualquer outro cargo", disse. "Se provar que houve culpa, tem de ser condenado. Se provar que não houve culpa, está isento."

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