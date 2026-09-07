Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Cury defende Estado 'mínimo', mas rejeita 'ausência de Estado' de Milei

Escrito por Gabriel Gonçalves, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O candidato à Presidência da República, Augusto Cury (Avante), defendeu nesta segunda-feira, 7, um Estado "mínimo" e fiscalmente responsável, mas afirmou ser contrário ao que classificou como uma "ausência de Estado" defendida pelo presidente da Argentina, Javier Milei. Durante sabatina da Jovem Pan, Cury foi questionado sobre se sua visão econômica estaria mais próxima do keynesianismo, associado a uma maior intervenção estatal, ou da escola austríaca, favorável a uma participação menor do Estado na economia.

"A escola austríaca é muito interessante. E o keynesianismo estimula a intervenção excessiva do Estado. Eu sou contra a intervenção excessiva do Estado", afirmou o candidato. "Para mim, o Estado tem que ser mínimo, mas ele não tem que ter a ausência de Estado como o Javier Milei prega, e ele nem está conseguindo", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Cury disse que considera ideal um Estado "responsável fiscalmente", enxuto e capaz de acelerar processos, como a concessão de licenças.

Segundo ele, a administração pública também deveria estabelecer indicadores de eficiência para diferentes setores.

"O ideal seria um Estado responsável fiscalmente, um Estado enxuto, um Estado rápido, com licenças mais rápidas, e ao mesmo tempo que tem indicadores de eficiência nos mais diversos setores", disse o candidato do Avante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/AUGUSTO CURY/JOVEM PAN/SABATINA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV