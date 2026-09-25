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Cury chama medida de Lula sobre bets de 'eleitoreira' e compara com aumento do Bolsa Família

Escrito por Gabriel Gonçalves, especial para a Broadcast (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à Presidência Augusto Cury (Avante) classificou nesta sexta-feira, 25, como "eleitoreira" a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de acabar com as bets e comparou a iniciativa ao aumento de 15% no Bolsa Família. A declaração foi feita durante coletiva de imprensa em Salvador, na Bahia.

Horas antes, Lula assinou uma medida provisória que encerra o funcionamento das bets no Brasil. Cury questionou o momento da decisão e disse que medidas desse tipo vêm sendo adotadas na reta final da campanha.

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"O que o Lula fez no momento, em cima da eleição, é uma pauta eleitoreira, está errado", afirmou Cury. Na sequência, questionou o momento de medidas adotadas na reta final da disputa. "Assim como ele deu 15% para as famílias que têm o Bolsa Família. Por que é que ele não deu esse aumento de 15% lá atrás, em janeiro ou fevereiro? Por que dar a 17 dias da eleição, e agora nós estamos a 9 dias?", disse.

Ao tratar das apostas eletrônicas, Cury defendeu que, caso não haja consenso para proibição completa, as bets sejam submetidas a uma tributação mais alta. "Nós temos que colocar impostos muito maiores do que temos cobrado", afirmou.

Segundo o candidato, a cobrança deveria chegar a 50% ou 60%, em linha com a taxação aplicada a produtos que considera nocivos. "Eles deveriam cobrar pelo menos 50% a 60%, encarando-as no nível de penalização como os cigarros, que também têm uma taxação alta", disse.

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Cury também voltou a associar as apostas à dependência psicológica e afirmou que o setor pode produzir efeitos semelhantes aos de outras atividades de recompensa rápida. "As bets geram uma explosão e uma rapidez de uma intensidade cruel, levando as pessoas a ficarem dependentes", declarou.

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