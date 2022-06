Cúpula das Américas: Bolsonaro discursa a líderes e vai a Orlando inaugurar vice-consulado

Aline Bronzati, correspondente, e Beatriz Bulla, enviada especial (via Agência Estado)

O presidente Jair Bolsonaro discursa nesta sexta-feira, 10, na segunda sessão plenária da IX Cúpula das Américas, às 9h15 de Los Angeles (13h15 de Brasília). A cada dia, líderes da região fazem rodízio e sobem ao púlpito para falar a uma plateia com representantes de mais de 20 países, apesar das baixas pelas exclusões de Venezuela, Cuba e Nicarágua.

continua após publicidade .

Na agenda de Bolsonaro de hoje, após discursar na Cúpula, deve ter reuniões bilaterais com outros países, como Colômbia e Equador, e ainda fará sua tradicional live, às 19 horas, de Brasília. A transmissão ocorre geralmente às quintas-feiras, mas foi remanejada para hoje em razão da reunião bilateral do brasileiro com o presidente Joe Biden, na noite de ontem.

No primeiro encontro com o norte-americano, temas globais e o meio ambiente dominaram a conversa, segundo fontes da comitiva brasileira. Bolsonaro teria pedido ainda a Biden para rever as tarifas extras sobre o aço por conta da sobretaxa criada em 2018, ainda no governo de Donald Trump. Biden ficou de avaliar o tema.

continua após publicidade .

O encontro teria durado entre 40 minutos e 50 minutos. Deste período, metade da reunião contou com a presença de ministros do Brasil e o restante foi uma conversa tête-à-tête entre Bolsonaro e Biden. O papo reservado foi um pedido do próprio brasileiro e teve, além dos presidentes do Brasil e Estados Unidos, os chanceleres dos países, que atuaram como tradutores.

Bolsonaro não abriu os temas da conversa e disse que são "segredos de Estado". Apesar do contragosto de ambos os líderes para o encontro, o brasileiro disse que foi "melhor do que ele esperava".

Encerrada a agenda em Los Angeles, Bolsonaro embarca para Orlando, na Flórida, reduto de brasileiros, onde deve inaugurar amanhã a vice-presidência do Consulado do Brasil, às 9h30, no horário local (10h30 de Brasília). Na sequência, o presidente terá um encontro com a comunidade brasileira, em Orlando, conforme a sua agenda oficial. Uma motociata com a participação de Bolsonaro também está prevista, segundo apoiares.