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ELEIÇÃO

Cristina Graeml é confirmada pelo PSD como candidata ao Senado pelo Paraná

Graeml, 56 anos, nasceu em Curitiba e tem mais de 30 anos de carreira no jornalismo paranaense

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.08.2026, 22:50:42 Editado em 04.08.2026, 22:50:36
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Cristina Graeml é confirmada pelo PSD como candidata ao Senado pelo Paraná
Autor Filiada ao PSD desde abril, Graeml afirmou que seu apoio para a eleição presidencial não será ao candidato do partido, Ronaldo Caiado, mas a Flávio Bolsonaro (PL) - Foto: Reprodução/Instagram

O Partido Social Democrático (PSD) confirmou nesta terça-feira (04) a candidatura da jornalista Cristina Graeml ao Senado pelo Paraná. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa em Curitiba, com a presença do governador Ratinho Junior e do candidato da sigla ao governo do estado, Sandro Alex.

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Graeml, 56 anos, nasceu em Curitiba e tem mais de 30 anos de carreira no jornalismo paranaense. Em 2024, disputou a Prefeitura de Curitiba pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB), chegou ao segundo turno e recebeu 31,17% dos votos, sendo derrotada por Eduardo Pimentel (PSD).

Filiada ao PSD desde abril, Graeml afirmou que seu apoio para a eleição presidencial não será ao candidato do partido, Ronaldo Caiado, mas a Flávio Bolsonaro (PL). "Desde a minha primeira conversa com o governador, ele me disse que sabia que eu apoiava Flávio e que eu estava livre para continuar apoiando", declarou. Ela disse que Flávio é "o único candidato com condições reais de vencer Lula em um segundo turno", mas afirmou respeitar Caiado.

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O PSD participa das eleições em coligação com Republicanos, Federação PSDB-Cidadania e Federação União Progressista (União Brasil e PP). A outra vaga ao Senado será disputada por Alexandre Curi (Republicanos), atual presidente da Assembleia Legislativa do Paraná.

As convenções partidárias terminam em 5 de agosto. Os registros devem ser feitos até 15 de agosto. A campanha começa oficialmente em 16 de agosto. As eleições gerais ocorrem em 4 de outubro, com votação para presidente, governador, senador, deputados federais e estaduais.

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