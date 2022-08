'Crime organizado se infiltra em todas as fileiras', afirma Haddad em sabatina

Matheus de Souza e Davi Medeiros (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, comentou sobre a possível associação de membros do partido com o crime organizado. "O crime organizado se infiltra em todas as fileiras". Em grandes associações, você sempre vai ter que vigiar".

continua após publicidade .

Haddad citou que outros partidos também têm casos parecidos. "Você teve aqui o Paulo Preto ... um dos maiores ladrões da história de São Paulo, foi pego com R$ 100 milhões em conta no exterior", disse, ao lembrar de Paulo Vieira de Souza, do ex-diretor da Dersa em governos tucanos.

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), o ex-diretor guardou cerca de R$ 100 milhões em dinheiro vivo, ao longo de dois anos, em dois endereços de São Paulo. O ex-prefeito também citou o governo federal, com o caso do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, que teve um mandado de prisão preventiva após o caso do gabinete paralelo do MEC.

continua após publicidade .

O Estadão revelou em março que, sem possuir vínculos com o setor de ensino ou cargo público, um grupo de pastores passou a comandar a agenda do ministro, formando uma espécie de "gabinete paralelo" que interferia na liberação de recursos e influenciava diretamente as ações da pasta.

Haddad ponderou ser necessário se respeitar "todos os procedimentos", "porque todos mundo tem o direito de defesa, que nem sempre é respeitado" mas " tem gente merece ser averiguada, e pode ser afastada, como já aconteceu no PT e em vários partidos" afirmou, durante sabatina promovida pelo Estadão em parceria com a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP).

Universidades

continua após publicidade .

Fernando Haddad também afirmou que planeja constitucionalizar a autonomia das universidades públicas do Estado para evitar ameaças à administração das instituições. "Vou colocar na Constituição Estadual a autonomia financeira e administrativas das universidades", disse durante a sabatina.

"Esse governos (João) Doria e (Rodrigo) Garcia, ameaçaram a autonomia universitária", afirmou o petista, sobre a atual gestão do Estado. Haddad também disse, sem dar maiores detalhes, que planejar vincular a constitucionalização das universidades a uma cesta de tributos "que permitam maior estabilidade".