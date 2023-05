Crea vai fiscalizar contratos da nova concessão de pedágio no PR

A discussão aconteceu no encerramento do 8º Seminário Estadual do ProEc

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Paraná (Crea-Pr) vai acompanhar e fiscalizar de perto o cumprimento de todos os futuros contratos de pedágio no Estado que serão assinados pelas empresas vencedoras dos leilões do novo modelo de concessão que está sendo implantado. O trabalho de acompanhamento e fiscalização será feito pelo Crea em parceria com a Frente Parlamentar da Engenharia, Agronomia, Geociências e da Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa do Paraná.

Esta foi uma das propostas apresentadas, debatidas e aprovadas nesta sexta-feira (26), em Apucarana, no encerramento do 8º Seminário Estadual do Programa de Apoio à Sustentabilidade das Entidades de Classe (ProEc) e do 4º Encontro Técnico de Lideranças do Crea-Pr. Para esta tarefa, está sendo formatada e estruturada a chamada “Governança do Pedágio”, composta por profissionais de engenharia e integrantes da Frente Parlamentar.

O evento de nível estadual, que teve início na quarta-feira na Associação dos Engenheiros de Apucarana, reuniu cerca de 150 lideranças e profissionais do setor. Além da fiscalização do pedágio, o seminário aprovou 25 temas de projetos de lei que serão apresentados à Frente Parlamentar no dia 19 de junho, em Curitiba.

Para o coordenador da Frente Parlamentar, deputado Fábio Oliveira (Podemos), que é engenheiro civil, ficou claro através da operação da Lava Jato que um dos fatores que prejudicaram o cumprimento de contratos anteriores de pedágio no Estado foi a corrupção. Tanto é, segundo ele, que o acordo de leniência que o Ministério Público firmou com as concessionárias foi de R$ 1 bilhão, o que demonstra que as empresas admitiram a culpa e querem reparar financeiramente tudo que aconteceu.

Enquanto isso, segundo o deputado, mais de 420 vidas se perderam em rodovias não duplicadas do Paraná somente em colisões frontais, além de outros tipos de mortes. “A corrupção mata e nós não podemos permitir que a corrupção volte no novo modelo de pedágio do Estado. Queremos que as obras sejam executadas dentro do contrato, no menor tempo possível, com qualidade e com a menor tarifa”, disse.

O presidente do Crea-Pr, engenheiro civil Ricardo Rocha, infirmou que a entidade vai acompanhar o cumprimento do cronograma dos futuros contratos de pedágio e fiscalizar tecnicamente obras de duplicação, viadutos e contornos, entre outras. “Nós estamos discutindo aqui um modelo de governança participativa de fiscalização que será feita nesses contratos, para que a a gente vê se aquilo que está sendo contratado será mesmo cumprido. Nós não queremos repetir o que aconteceu no passado, que obras que deveriam ser feitas não sejam feitas”, afirmou.





Categoria discute temas para envio à Frente Parlamentar

O presidente do Crea-PR, engenheiro civil Ricardo Rocha, e o diretor administrativo do Conselho e coordenador dos trabalhos da Frente Parlamentar, engenheiro agrônomo Clodomir Luiz Ascari, comemoram o envolvimento dos profissionais neste trabalho de levantamento de temas para os projetos, iniciado no começo deste ano e encerrado ontem em Apucarana.

“O Paraná mais uma vez protagoniza uma ação de desenvolvimento e sustentabilidade que destacará ainda mais o Estado no cenário nacional e trará aos paranaenses mais segurança e qualidade de vida em diferentes frentes. Esta Frente Parlamentar tem como objetivo colaborar com a gestão pública por meio da visão e estudos de especialistas em assuntos que envolvam as engenharias, agronomia e geociências. É a primeira frente do Brasil com esta propositura e a maior do Estado”, destaca o diretor do Crea-PR. O evento em Apucarana teve a coordenação geral do gerente regional do Crea, Jeferson Antônio Ubiali, e da presidente da Associação dos Engenheiros de Apucarana, Miriam Elena Favioretto Corbacho, e equipe.

