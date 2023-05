CPMI não é urgente, é 'eletiva', diz Otto Alencar

Redação (via Agência Estado)

O líder do PSD no Senado, Otto Alencar (BA), fez uma analogia com procedimentos médicos urgentes e eletivos ao comentar sobre a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dedicada aos ataques de 8 de Janeiro passado. "Urgência era quando estava morrendo gente na pandemia. Essa (CPMI) é eletiva", disse o senador. Alencar declarou que o partido ainda não terminou de escolher seus representantes na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - e que talvez o colegiado não seja instalado nesta semana.