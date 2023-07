CPMI do 8 de Janeiro adia depoimento de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

A CPMI do 8 de Janeiro adiou o depoimento do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, coronel Mauro Cid para a próxima semana. Inicialmente, a oitiva estava marcada para esta terça-feira, 4.

Preso por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), Cid é alvo de várias investigações. O militar é acusado de envolvimento na fraude dos cartões de vacinação de Bolsonaro e familiares.

O presidente da CMPI, deputado Arthur Maia (União Brasil-BA), afirmou que as sessões tiveram de ser adiadas "considerando a intensa agenda da Câmara dos Deputados". Nesta semana, a Casa deve votar a reforma tributária.

Cid teve o celular apreendido pela Polícia Federal, que encontrou no aparelho o roteiro para um "golpe de Estado". As mensagens descobertas no aparelho mostram que o oficial foi cobrado pelo coronel Jean Lawand Júnior para que o então presidente Jair Bolsonaro desse ordem no final do ano passado para que o Exército impedisse a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Integrantes da CPMI querem que Cid esclareça essas mensagens e se as levou ao conhecimento de Bolsonaro.

Jean Lawand, que já prestou depoimento na CPMI, que jamais pediu por ruptura institucional, mas, sim, por uma ordem de Bolsonaro para "apaziguar" o País após as eleições do ano passado.

Cid também fazia parte de um grupo de WhatsApp com a presença de outros militares que discutiram a possibilidade de um golpe ser aplicado para impedir a posse de Lula.