CPMI acerta ao investigar organização do 8 de Janeiro, avalia Padilha

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta sexta-feira (16) que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre os ataques às sedes dos Poderes em 8 de Janeiro acerta ao começar as apurações em período anterior aos ataques.

continua após publicidade

De acordo com Padilha, no governo de Jair Bolsonaro (PL) existia uma "organização criminosa" preparando "atos terroristas". Os ataques de 8 de Janeiro foram realizados por pessoas descontentes com a vitória eleitoral do hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ministérios

continua após publicidade

Alexandre Padilha negou que haja discussões para a ministra da Saúde, Nísia Trindade, ser trocada por um nome indicado por forças políticas. O ministro confirmou que há conversas com o União Brasil sobre a ocupação de ministérios. Disse que haverá mais negociações com a cúpula do partido. E mencionou o Ministério do Turismo como possível alvo de mudança.

A ministra da pasta, Daniela Carneiro, é cotada para perder o cargo há semanas. O nome indicado para substituí-la é o do deputado Celso Sabino (União Brasil-PA).

Daniela é mulher de Waguinho, prefeito de Belford Roxo (RJ). Seu grupo político foi um dos principais apoios obtidos pelo presidente Lula no segundo turno da eleição do ano passado. O grupo de Waguinho, porém, está de saída do União Brasil rumo ao Republicanos.