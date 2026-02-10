Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

CPI do Crime Organizado adia depoimentos de governadores para depois do carnaval

Escrito por Levy Teles (via Agência Estado)
Publicado em 10.02.2026, 14:38:00 Editado em 10.02.2026, 14:44:23
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A CPI do Crime Organizado cancelou a oitiva que faria com os governadores de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), e do Rio, Cláudio Castro (PL), nesta terça-feira, 10, e na quarta-feira, 11, respectivamente, em razão do regime semipresencial no Senado.

As sessões desta comissão e da CPI do INSS só voltarão a ser realizadas daqui a duas semanas, depois do carnaval.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Lyra viria acompanhada de sua equipe de segurança no Estado para apresentar uma visão geral sobre o crime organizado no Brasil. "A contribuição dessas autoridades e técnicos é vital para a elaboração do relatório final desta Comissão", afirma o relator, Alessandro Vieira (MDB-SE).

Procurada, a equipe da governadora não respondeu à reportagem sobre o depoimento.

A CPI do Crime Organizado começa 2026 com quatro cancelamentos de sessões consecutivos. Na semana passada, Castro e o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), cancelaram a presença.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Castro alegou agenda internacional para faltar. Ibaneis, por outro lado, decidiu indicar o secretário de segurança pública, Sandro Avelar, para falar em seu lugar. Avelar também acabou faltando. No fim, compareceu ao colegiado o número 2 da pasta, Alexandre Patury.

Por isso, o presidente da CPI, Fabiano Contarato (PT-ES), disse que vai convocar Ibaneis para depor à comissão.

A convocação torna obrigatória a presença de um depoente à CPI, sob pena de crime de responsabilidade, passível de abertura de pedido de impeachment.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
adiamento CPI crime organizado Depoimentos governadores
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline